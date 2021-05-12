Алтайский министр спорта ответил за «левых» боксеров, выступающих на первенстве России

11 мая во время пресс-конференции министру спорта края пришлось оправдываться из-за двух боксеров, которые в составе сборной региона выступали на первенстве России среди юношей. Журналист «РГ» Сергей Зюзин поинтересовался, как они вообще туда попали, если к Алтаю имеют опосредованное отношение.

Речь шла об Иване Романчуке, выступающем в весовой категории до 69 килограммов, и Юрии Скрипко (81 килограмм).

Оказалось, что Романчук родом из Севастополя, где живет и тренируется. Юрий Скрипко из Новосибирска. СМИ поинтересовалось у министра спорта, правильно ли приглашать на турнир иногородних спортсменов, а своим не давать шансов выступить.

«Тем более, что оба они не дошли до стадии четвертьфинала», — добавил Сергей Зюзин.

Министр с такой категорической позицией оказался не согласен. По его словам, боксеры входят в сборную Алтайского края параллельным зачетом и это общероссийская практика.

Открытие первенства России по боксу среди юниоров. пресс-служба правительства Алтайского края

«Я за то, чтобы повышать спортивный уровень и конкуренцию внутри сборных края», — пояснил Перфильев.

Как проходит первенство

13 мая в Барнауле пройдут финальные бои Первенства России по боксу среди юношей 17−18 лет. В весе до 56 кг пробился в полуфинал наш земляк Никита Петин.

Он единственный из представителей Алтайского края, кто продолжает сражаться за медали. В четвертьфинале воспитанник рубцовского отделения СШОР «Алтайский ринг» одержал победу над Хамзатом Матиевым из Магаданской области.

12 мая воспитанник тренера Александра Дударева будет боксировать в полуфинале с Андреем Пегливаняном из Краснодарского края, сообщает «Алтайский спорт».