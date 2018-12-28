Алтайский министр спорта рассказал, увеличатся ли взносы родителей за поездки детей на соревнования

Министерство спорта Алтайского края будет избирательно финансировать поездки детей на спортивные соревнования. При этом федерациям придется доказывать, что они действительно нуждаются в поддержке. Об этом 26 декабря министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев рассказал журналистам.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Здесь есть две стороны. Если ребенок едет в составе сборной Алтайского края защищать интересы и честь региона на чемпионаты Сибири или России и другие официальные соревнования, здесь никаких проблем нет. Полная поддержка оказывается. Другое дело, что таких соревнований немного.

Что касается остальных турниров, то в этом плане бюджетная поддержка будет избирательной. «Мы же можем финансировать всех подряд. Денег на это не хватит», — отметил министр.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

В данном случае важную роль отводят спортивным федерациям, которым придется обосновать важность той или иной поездки на соревнования. Если будет принято положительное решение, тогда федерация может рассчитывать на полную или частичную компенсацию затрат.

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края: