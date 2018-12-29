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Алтайский министр спорта стал пятикратным чемпионом

Министр спорта Алексей Перфильев выиграл стал пятикратным чемпионом края по настольному теннису, сообщает «Алтайский спорт».

Алексей Перфильев
Алексей Перфильев
Алтайский спорт

Соревнования состояли из 10 этапов, проводившихся в течение всего года. Чемпионское звание среди мужчин разыгрывали 14 участников высшей лиги. А всего во всех лигах чемпионата в этом сезоне играло 230 теннисистов.

До этого мастер спорта Алексей Перфильев четырежды выигрывал региональный чемпионат по настольному теннису, последний раз — 10 лет назад.

«Серебро» взял Игорь Кирьянов.

Игорь Кирьянов,
мастер спорта по настольному теннису:

Когда до победы, как до локотка, было совсем близко, я в буквальном смысле взорвался, решил побыстрее расправиться со своими соперниками. В итоге — одна проигранная встреча, другая… А там вижу, Алексея упускаю, уже и не догнать.

«Бронза» — у Сергея Гребнева из Бийска.

В начале января 2019 года теннисисты поедут выступать на чемпионат Сибири среди мужских и женских команд в Иркутск.

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