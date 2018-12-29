Алтайский министр спорта стал пятикратным чемпионом

Соревнования состояли из 10 этапов, проводившихся в течение всего года. Чемпионское звание среди мужчин разыгрывали 14 участников высшей лиги. А всего во всех лигах чемпионата в этом сезоне играло 230 теннисистов.

До этого мастер спорта Алексей Перфильев четырежды выигрывал региональный чемпионат по настольному теннису, последний раз — 10 лет назад.

«Серебро» взял Игорь Кирьянов.

Игорь Кирьянов,

мастер спорта по настольному теннису:

Когда до победы, как до локотка, было совсем близко, я в буквальном смысле взорвался, решил побыстрее расправиться со своими соперниками. В итоге — одна проигранная встреча, другая… А там вижу, Алексея упускаю, уже и не догнать.

«Бронза» — у Сергея Гребнева из Бийска.

В начале января 2019 года теннисисты поедут выступать на чемпионат Сибири среди мужских и женских команд в Иркутск.