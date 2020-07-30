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Спорт

Алтайский минспорт потребовал деньги от «АлтайБаскета»

В Арбитражный суд Алтайского края поступил иск о взыскании с автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «АлтайБаскет» денежной задолженности. Информация об этом появилась в картотеке сайта арбитража.

"Алтайбаскет" и его болельщики
"Алтайбаскет" и его болельщики
https://vk.com/altaibasketbarnaul

Региональное министерство спорта предъявило организации иск на сумму 690 тыс. рублей. 28 июля исковое заявление ведомства принято Арбитражным судом Алтайского края к производству.

Детали иска пока не известны. Однако некоторым контрагентам недавно уже удалось взыскать долги с некоммерческой спортивной организации.

В июне Арбитражный суд вынес решение в пользу предпринимателя Владислава Чигодаева, которому «АлтайБаскет» задолжал около 70 тыс. рублей по договорам о предоставлении автотранспортных средств. Услуги Чигодаев оказывал АНО в конце прошлого и самом начале 2020 года.

Месяцем ранее суд удовлетворил иск на 71 тыс. рублей предпринимателя Евгения Печенкина. Он оказывал услуги «АлтайБаскету» в ноябре прошлого года.

Под эгидой «АлтайБаскета» в регионе до недавнего времени выступала одноименная команда. Как сообщал altapress.ru, в новый сезон она входит с новым названием — БК «Барнаул».

Руководство клуба утверждает, что изменение связано «с появление нового юридического лица и долгами старого». Некоммерческой организацией «АлтайБаскет» ранее руководил известный барнаульский предприниматель Павел Тулин.

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