Алтайский минспорт потребовал деньги от «АлтайБаскета»

Региональное министерство спорта предъявило организации иск на сумму 690 тыс. рублей. 28 июля исковое заявление ведомства принято Арбитражным судом Алтайского края к производству.
Детали иска пока не известны. Однако некоторым контрагентам недавно уже удалось взыскать долги с некоммерческой спортивной организации.
В июне Арбитражный суд вынес решение в пользу предпринимателя Владислава Чигодаева, которому «АлтайБаскет» задолжал около 70 тыс. рублей по договорам о предоставлении автотранспортных средств. Услуги Чигодаев оказывал АНО в конце прошлого и самом начале 2020 года.
Месяцем ранее суд удовлетворил иск на 71 тыс. рублей предпринимателя Евгения Печенкина. Он оказывал услуги «АлтайБаскету» в ноябре прошлого года.
Под эгидой «АлтайБаскета» в регионе до недавнего времени выступала одноименная команда. Как сообщал altapress.ru, в новый сезон она входит с новым названием — БК «Барнаул».
Руководство клуба утверждает, что изменение связано «с появление нового юридического лица и долгами старого». Некоммерческой организацией «АлтайБаскет» ранее руководил известный барнаульский предприниматель Павел Тулин.