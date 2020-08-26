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Спорт

Алтайский стрелок обновил национальный рекорд

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио, заслуженный мастер спорта Сергей Каменский из Бийска установил новый рекорд России по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров, сообщил «Алтайский спорт».

Чемпионат России по стрельбе из малокалиберной винтовки.
Чемпионат России по стрельбе из малокалиберной винтовки.
http://shooting-russia.ru/

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходят в Московской области.

Каменский набрал в общей сумме 464,5 очков.

«Класс! Круто получилось. Не ожидал, что столько попаду. На квалификации не очень было, зато полностью реализовался в финале. Очень доволен результатом. Всё замечательно!», — поделился он в экспресс-интервью «Матч ТВ».

Серебро взял Григорий Шамаков, третьим стал Владислав Фетисов. Оба выступают за сборную Москвы.

В командном зачете сборная Москвы показала лучший результат, второе место заняли представители Ямало-Ненецкого Автономного Округа, а третье — сборная Самарской области, отмечают в стрелковом союзе России.

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