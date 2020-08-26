Алтайский стрелок обновил национальный рекорд

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходят в Московской области.
Каменский набрал в общей сумме 464,5 очков.
«Класс! Круто получилось. Не ожидал, что столько попаду. На квалификации не очень было, зато полностью реализовался в финале. Очень доволен результатом. Всё замечательно!», — поделился он в экспресс-интервью «Матч ТВ».
Серебро взял Григорий Шамаков, третьим стал Владислав Фетисов. Оба выступают за сборную Москвы.
В командном зачете сборная Москвы показала лучший результат, второе место заняли представители Ямало-Ненецкого Автономного Округа, а третье — сборная Самарской области, отмечают в стрелковом союзе России.