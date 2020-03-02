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Спорт

Алтайский стрелок стал чемпионом Европы

Команда российских стрелков завоевала золото в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров на Чемпионате Европы в Польше. В составе команды был 32-летний бийчанин Сергей Каменский.

Сергей Каменский (в центре).
Сергей Каменский (в центре).
Стрелковый союз России / shooting-russia.ru

Чемпионат проходил с 22 февраля по 1 марта в польском городе Вроцлаве. В заключительный день российская команда взяла золото, пишет «Алтайский спорт».

В составе команды выступали Александр Дрягин, Владимир Масленников и Сергей Каменский.

Серебро получили спортсмены из Хорватии. Третье место заняла команда Франции.

Стрелковый союз России отмечает, что российские стрелки вышли из квалификации с первым результатом, установив рекорд Европы.

Сергей Каменский — обладатель двух олимпийских рекордов на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. двукратный чемпион мира.

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