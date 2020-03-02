Алтайский стрелок стал чемпионом Европы

Чемпионат проходил с 22 февраля по 1 марта в польском городе Вроцлаве. В заключительный день российская команда взяла золото, пишет «Алтайский спорт».
В составе команды выступали Александр Дрягин, Владимир Масленников и Сергей Каменский.
Серебро получили спортсмены из Хорватии. Третье место заняла команда Франции.
Стрелковый союз России отмечает, что российские стрелки вышли из квалификации с первым результатом, установив рекорд Европы.
Сергей Каменский — обладатель двух олимпийских рекордов на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. двукратный чемпион мира.