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Алтайский завод построит новый спорткомплекс и современную лыжную трассу

В 2019 году завод «Бочкари» намерен построить в своей селе новый спортивный комплекс предназначенный для занятий баскетболом и волейболом. Об этом altapress.ru сообщил заместитель директора предприятия по социальным вопросам Петр Смагин. По его словам, еще одно направление, которое собирается развивать завод — лыжный спорт.

Женский волейбол.
Женский волейбол.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Строительство нового спорткомплекс в Бочкарях будет идти на условиях частно-государственного партнерства. В декабре нынешнего года село вошла в программу «Устойчивого развития сельских территорий».

Петр Смагин,
заместитель директора «Бочкаревского пивоваренного завода» по социальным вопросам:

В декабре 2019 года мы планируем разрезать красную ленточку и открыть этот спорткомплекс. После этого уровень развития волейбола и баскетбола у нас в селе будет совершенно другой.

В нынешнем году «Бочкари» начали подготовительные работы на еще одном спортивном объекте. На въезде в село завод планирует разместить лыжную трассу с трибунами для зрителей и большой базой с кафе и раздевалками для спортсменов.

Зимние Олимпийские игры, лыжи.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0

Петр Смагин,
заместитель директора «Бочкаревского пивоваренного завода» по социальным вопросам:

Мы уже закупили современный ратрак. Лыжню начали готовить с осени. Ее уже оценил чемпион мира по лыжным гонкам среди ветеранов Алексей Хвостов, который побывал во многих странах мира и видел спортивные объекты самого современного уровня.

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