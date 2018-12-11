Алтайский завод построит новый спорткомплекс и современную лыжную трассу

В 2019 году завод «Бочкари» намерен построить в своей селе новый спортивный комплекс предназначенный для занятий баскетболом и волейболом. Об этом altapress.ru сообщил заместитель директора предприятия по социальным вопросам Петр Смагин. По его словам, еще одно направление, которое собирается развивать завод — лыжный спорт.