Алтайский завод построит новый спорткомплекс и современную лыжную трассу

Строительство нового спорткомплекс в Бочкарях будет идти на условиях частно-государственного партнерства. В декабре нынешнего года село вошла в программу «Устойчивого развития сельских территорий».
Петр Смагин,
заместитель директора «Бочкаревского пивоваренного завода» по социальным вопросам:
В декабре 2019 года мы планируем разрезать красную ленточку и открыть этот спорткомплекс. После этого уровень развития волейбола и баскетбола у нас в селе будет совершенно другой.
В нынешнем году «Бочкари» начали подготовительные работы на еще одном спортивном объекте. На въезде в село завод планирует разместить лыжную трассу с трибунами для зрителей и большой базой с кафе и раздевалками для спортсменов.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0
Петр Смагин,
заместитель директора «Бочкаревского пивоваренного завода» по социальным вопросам:
Мы уже закупили современный ратрак. Лыжню начали готовить с осени. Ее уже оценил чемпион мира по лыжным гонкам среди ветеранов Алексей Хвостов, который побывал во многих странах мира и видел спортивные объекты самого современного уровня.