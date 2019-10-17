Алтайское правительство согласилось увеличить финансирование спортшкол края

К 2025 году финансирование спортивных учреждений Алтайского края планируется увеличить на 189 млн рублей, но делать это будут постепенно. Об этом 16 октября на заседании правительства региона сообщил министр спорта края Алексей Перфильев.

В министерстве спорта разработали «дорожную карту» по увеличению финансирования подведомственных учреждений. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 430 млн рублей, однако это менее 70% от базовых нормативных затрат.

По словам Алексея Перфильева, для приведения финансирования спортшкол в соответствие с федеральными стандартами потребуются дополнительные средства.

С 2020 по 2024 годы ежегодно им будут добавлять сверх того, что уже есть, по 30,9 млн рублей, в 2025 году — 34,4 млн рублей. Члены регионального правительства одобрили такой вариант.

Справка

По данным краевого профильного ведомства, в регионе работают 94 учреждения, способствующие развитию физической культуры и спорта. В ведении краевого минспорта находятся Центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, спортивные школы олимпийского резерва (19), спортивные школы (27), детско-юношеские спортивные школы (28), центры развития физической культуры и массового спорта (2). В системе образования функционируют 16 учреждений.