Алтайское правительство согласилось увеличить финансирование спортшкол края

В министерстве спорта разработали «дорожную карту» по увеличению финансирования подведомственных учреждений. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 430 млн рублей, однако это менее 70% от базовых нормативных затрат.
По словам Алексея Перфильева, для приведения финансирования спортшкол в соответствие с федеральными стандартами потребуются дополнительные средства.
С 2020 по 2024 годы ежегодно им будут добавлять сверх того, что уже есть, по 30,9 млн рублей, в 2025 году — 34,4 млн рублей. Члены регионального правительства одобрили такой вариант.
Справка
По данным краевого профильного ведомства, в регионе работают 94 учреждения, способствующие развитию физической культуры и спорта. В ведении краевого минспорта находятся Центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, спортивные школы олимпийского резерва (19), спортивные школы (27), детско-юношеские спортивные школы (28), центры развития физической культуры и массового спорта (2). В системе образования функционируют 16 учреждений.