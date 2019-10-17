Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Алтайское правительство согласилось увеличить финансирование спортшкол края

К 2025 году финансирование спортивных учреждений Алтайского края планируется увеличить на 189 млн рублей, но делать это будут постепенно. Об этом 16 октября на заседании правительства региона сообщил министр спорта края Алексей Перфильев.

Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017.
Олимпиада сельских спортсменов Алтая - 2017.
Олег Богданов

В министерстве спорта разработали «дорожную карту» по увеличению финансирования подведомственных учреждений. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 430 млн рублей, однако это менее 70% от базовых нормативных затрат.

По словам Алексея Перфильева, для приведения финансирования спортшкол в соответствие с федеральными стандартами потребуются дополнительные средства.

С 2020 по 2024 годы ежегодно им будут добавлять сверх того, что уже есть, по 30,9 млн рублей, в 2025 году — 34,4 млн рублей. Члены регионального правительства одобрили такой вариант.

Справка

По данным краевого профильного ведомства, в регионе работают 94 учреждения, способствующие развитию физической культуры и спорта. В ведении краевого минспорта находятся Центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, спортивные школы олимпийского резерва (19), спортивные школы (27), детско-юношеские спортивные школы (28), центры развития физической культуры и массового спорта (2). В системе образования функционируют 16 учреждений.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость