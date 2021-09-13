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Спорт

Алтайскому стрелку вручили в Кремле медаль и автомобиль

В Большом Кремлевском дворце наградили спортсменов-призеров летней Олимпиады в Токио. Среди них был бийчанин Сергей Каменский, который выиграл серебряную и бронзовую медали.

Глава государства встретился с российскими спортсменами.
Глава государства встретился с российскими спортсменами.
kremlin.ru

Помощник президента РФ Игорь Левитин вручил алтайскому стрелку медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Золотых призеров поздравлял глава государства Владимир Путин.

Также все российские победители и призеры Олимпиады получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Церемония тоже прошла на территории Кремля.

Каменскому подарили BMW X3. Золотым призерам — BMW X5. Ключи передал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

Также стало известно, что Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Паралимпийских игр. Среди них трое паралимпийцев из Алтайского края, указал «Алтайский спорт».

Орденом Дружбы будет награжден пловец с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, завоевавший на Паралимпиаде три золотые и две бронзовые медали.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоился пловец с ПОДА Егор Ефросинин, взявший в Токио серебряную награду в плавании на 100 метров брассом.

Этой же медалью второй степени будет награжден бронзовый призёр в беге на 5000 метров среди спортсменов с нарушением зрения Александр Костин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также отмечен ведущий-гид Александра Костина — Юрий Клопцов.

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