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Спорт

Американский пловец заподозрил чемпиона Игр в допинге

Американский пловец Райан Мерфи заподозрил Евгения Рылова в допинге после того, как россиянин завоевал золото с олимпийским рекордом, а американец стал вторым.

Плавание. Бассейн.
Плавание. Бассейн.
СС0

Однако уже на пресс-конференции Мерфи пояснил, что не подозревает российского спортсмена в употреблении допинга, сообщает ТАСС.

«Здесь нет никаких обвинений, я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба — очень талантливые пловцы. Я говорил о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна быть более транспарентной. Я не подозреваю Евгения», — сказал Мерфи.

Вместе с тем он уверен, что в плавании есть допинг.

Комментируя слова американца, Евгений Рылов заявил, что никогда не принимал допинг.

«Никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», — сказал пловец.

Евгений Рылов в Токио завоевал две золотых медали.

Он победил на дистанции 200 метров на спине, а ранее взял золото на дистанции 100 метров на спине — для российского плавания эта победа стала первой за 25 лет, пишет bfm.ru.

Американцы на обеих дистанциях не проигрывали с 1996 года.

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