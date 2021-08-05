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Спорт

Американцы нашли «секретное оружие» у российских олимпийцев

Газета The Wall Street Journal обнаружила «секретное тренировочное оружие» российских олимпийцев на Играх в Токио.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

«В разгар пандемии россияне обнаружили оружие, доступное немногим спортсменам на планете: их собственную географию. Запершись в таких местах, как Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии», — заявили журналисты.

По их мнению, таким образом, российские спортсмены имели преимущество над соперниками из США, так как там все тренировочные базы были закрыты из-за пандемии коронавируса, пишет Lenta.ru.

Ранее президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал раскрыть результаты допинг-проб россиян, выступающих на Олимпиаде в Токио.

В ответ Международный олимпийский комитет заявил, что российские атлеты находятся под контролем в большей степени, чем спортсмены из других стран.

Наши спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях под флагом России и лишены возможности получать награды под гимн страны. На Олимпиаде в Токио они представляют Олимпийский комитет России.

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