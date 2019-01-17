17 января 2019 года в КХЛ — большой игровой день. Будут сыграны 11 матчей регулярного чемпионата. Главный из них, безусловно, состоится в Санкт-Петербурге, где местный СКА будет принимать московское Динамо. Игра состоится в Ледовом дворце в 18:30.

Первый матч в российской истории СКА и Динамо провели 17 ноября 1992 года в Москве. Игра, состоявшаяся на Малой спортивной арене «Лужники», завершилась победой гостей 3:2. В общей сложности с того времени соперники провели между собой 111 матчей. На счету армейцев 47 побед (39 в основное время, 6 в дополнительное и 2 по буллитам). Бело-синие одержали 58 побед (50 в основное время, 6 в овертайме, 2 по буллитам). Еще 6 игр завершились вничью. Разница шайб — 276:256 в пользу Динамо.

В текущем сезоне команды сыграли 3 матча. 20 сентября в Москве уверенно выиграли армейцы 4:0 (голы на счету Херсли, Тихонова, Барабанова и Кручинина). 18 октября в Санкт-Петербурге СКА выиграл 3:2 (Гусев, Дергачев, Херсли — у СКА, Мозер, Моисеев — у Динамо). 10 декабря в Москве также сильнее оказались армейцы 2:0 (Токранов, Дацюк).

Этот матч имеет большое значение для обоих клубов. СКА борется с московскими одноклубниками за 1-е место в Западной конференции. Для москвичей же эта игра важна в плане борьбы за попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Поэтому, матч должен быть бескомпромиссным.

СКА находится в числе лидеров Западной конференции (2-е место) и Дивизиона Боброва (1-е место). Подопечные Ильи Воробьева отличаются мощным нападением — после 47 матчей в их активе 161 заброшенная шайба (больше всех). Нападающий красно-синих Никита Гусев возглавляет список бомбардиров с 59 очками (14 шайб + 45 передач). Да и с обороной у них все в порядке — Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером 18-й недели КХЛ.

Динамовцы в Дивизионе Боброва занимают 3-е место, в Западной конференции — 5-е. Бело-синие перед важнейшим матчем потеряли нападающего Ивана Муранова. 71-й номер Динамо из-за травмы, полученной на молодежном чемпионате мира, выбыл до марта.

Ставки на матчи КХЛ могут принести неплохой выигрыш. Неожиданных результатов здесь меньше, чем в НХЛ, но они случаются. При этом, может сыграть приличный коэффициент. Клубы из лидирующей группы (СКА, ЦСКА, Ак Барс, Автомобилист, Авангард) в матчах с аутсайдерами редко дают осечку.

Если вы хотите сделать ставку на хоккей и выбрали для этого данный матч, то советуем поставить на победу хозяев. Армейский клуб находится в превосходной форме — красно-синие одержали уже 8 побед подряд. До матча с Динамо подопечные Ильи Воробьева принимают Нефтехимик. Вероятность того, что в этих играх СКА продлит свою серию побед до 10 матчей, очень велика. Травма Муранова также не на руку бело-синим. На победу СКА Пари-Матч дает коэффициент 1.37. В этой игре, скорее всего не будет заброшено много шайб. Можно поставить ТМ 5,5 с коэффициентом 1.61. Уверенная игра Шестеркина должна повлиять на это событие.