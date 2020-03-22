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Спорт

Аполлинария из Бийска стала призером первенства России по троеборью среди девушек

Бийчанка Аполлинария Голикова стала серебряным призером первенства России по троеборью классическому среди девушек 14−18 лет, пишет «Алтайский спорт».

Девушка из Бийска стала призером первенства России по троеборью.
Девушка из Бийска стала призером первенства России по троеборью.
нашбийск.рф.

Первенство и чемпионат по пауэрлифтингу проходили в Архангельске с 16 по 21 марта и собрали более 400 участников из 61 региона России.

Дисциплина «классическое троеборье» включает в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.

Аполлинария выступала в весовой категории свыше 84 кг среди девушек возраста 14−18 лет.

«Показала в троеборье сумму 280 кг: 100 кг — присед, 65 кг — жим лежа и 115 кг — становая тяга», — рассказало издание.

Как пишет «Наш Бийск», Аполлинария — воспитанница тренера Александра Смирнова.

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