Аполлинария из Бийска стала призером первенства России по троеборью среди девушек

Первенство и чемпионат по пауэрлифтингу проходили в Архангельске с 16 по 21 марта и собрали более 400 участников из 61 региона России.
Дисциплина «классическое троеборье» включает в себя приседания со штангой, жим лежа и становую тягу.
Аполлинария выступала в весовой категории свыше 84 кг среди девушек возраста 14−18 лет.
«Показала в троеборье сумму 280 кг: 100 кг — присед, 65 кг — жим лежа и 115 кг — становая тяга», — рассказало издание.
Как пишет «Наш Бийск», Аполлинария — воспитанница тренера Александра Смирнова.