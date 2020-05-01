Аршавин и «Матч-ТВ» решили сделать подарок Смертину на юбилей

Смертин станет специальным гостем программы «Открытый показ», которую ведет на спортивном телеканале другой известный российский футболист, экс-капитан сборной Андрей Аршавин.
Вместе они вспомнят, как играли за сборную страны и за разные клубы в Англии. Алексей Смертин подробно расскажет, за какие поступки в футболе ему было стыдно, а какими он и сегодня гордится.
Большое внимание в программе будет уделяется тренерам футболистов — Юрию Семину, Жозе Моуринью, Арсену Венгеру, Павлу Яковенко и многим другим.
Следить за диалогом двух больших футбольных мастеров смотреть очень интересно, поскольку оба игрока постоянно подшучивают друг над другом. Аршавин прикалывается над футбольной техникой Смертина, а тот в ответ шутит над популярностью Аршавина.
Напомним: в 2017 году Андрей Аршавин прилетал в Барнаул по приглашению Алексея Смертина на традиционный международный детский футбольный турнир. Его появление в Парке спорта вызвало настоящее столпотворение и охоту за автографом.
«Открытый показ» можно будет посмотреть в ночь с 1 на 2 мая. Следите за телепрограммой «Матч-ТВ».