Аршавин и «Матч-ТВ» решили сделать подарок Смертину на юбилей

Воспитанник барнаульского футбола, экс-капитан сборной России Алексей Смертин 1 мая, в день своего 45-летия, станет центральной фигурой на телеканале «Матч-ТВ».

Андрей Аршавин и Алексей Смертин во время записи телепрограммы "Открытый показ"

Смертин станет специальным гостем программы «Открытый показ», которую ведет на спортивном телеканале другой известный российский футболист, экс-капитан сборной Андрей Аршавин.

Вместе они вспомнят, как играли за сборную страны и за разные клубы в Англии. Алексей Смертин подробно расскажет, за какие поступки в футболе ему было стыдно, а какими он и сегодня гордится.

Большое внимание в программе будет уделяется тренерам футболистов — Юрию Семину, Жозе Моуринью, Арсену Венгеру, Павлу Яковенко и многим другим.

Алексей Смертин и Андрей Аршавин ответили на вопросы журналистов Олег Богданов

Следить за диалогом двух больших футбольных мастеров смотреть очень интересно, поскольку оба игрока постоянно подшучивают друг над другом. Аршавин прикалывается над футбольной техникой Смертина, а тот в ответ шутит над популярностью Аршавина.

Напомним: в 2017 году Андрей Аршавин прилетал в Барнаул по приглашению Алексея Смертина на традиционный международный детский футбольный турнир. Его появление в Парке спорта вызвало настоящее столпотворение и охоту за автографом.

«Открытый показ» можно будет посмотреть в ночь с 1 на 2 мая. Следите за телепрограммой «Матч-ТВ».