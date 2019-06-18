Арестован легендарный футболист и экс-президент УЕФА Мишель Платини

Сейчас Платини содержат под стражей в полицейском участке в пригороде Парижа, пишет sport24.ru.
В конце 2015 года Платини, занимавшего должность вице-президента ФИФА, отстранил комитет ФИФА по этике от футбольной деятельности на 8 лет, сократив ее позднее до 6 лет. Основанием послужил факт перевода на его счета 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА в 2011 году. Деньги перечислили Йозеф Блаттер, руководивший ФИФА с 1998 по 2015 год.
В 2014 году Криштиану Роналду, футболист мадридского «Реала», отказался пожать руку президенту УЕФА Мишелю Платини во время церемонии награждения команды после победы в финале клубного чемпионата мира.