Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — высказался Аршавин.