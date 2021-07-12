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Спорт

Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин счел бездарностями игроков сборных Италии и Англии в финале чемпионата Европы по футболу, заявил он в эфире «Матч ТВ».

Андрей Аршавин в Барнауле.
Андрей Аршавин в Барнауле.
Анна Недобиткова, altapress.ru

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — высказался Аршавин.

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу, став первым вратарем в истории, завоевавшим такой титул, пишет Lenta.ru.

12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.

Финальный матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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