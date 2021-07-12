Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии

«Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра сегодняшнего финала. Да какие пенальти? Такие бездарности», — высказался Аршавин.
Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу, став первым вратарем в истории, завоевавшим такой титул, пишет Lenta.ru.
12 июля сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2.
Финальный матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».