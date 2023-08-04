12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России.

12 августа 2023 года в Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края установят спортивный рекорд России по одновременному выполнению испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для фиксации рекорда необходимо более 2 500 человек, которые одновременно выполнят 5 отжиманий.