Банк «Открытие»: Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

18 мая на барнаульской «Титов-Арене» прошла пресс-конференция, посвященная старту II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — первых международных соревнований в истории Алтайского края. Банк « Открытие » является генеральным партнером барнаульского этапа Кубка мира.

Барнаульский этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в рамках которого будут разыграны последние шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио, пройдет в столице Алтайского края с 20 по 23 мая. Более 300 спортсменов из 58 стран разыграют 24 комплекта наград.

Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко поблагодарил региональные власти, оргкомитет, бизнес-партнеров и волонтеров за работу по подготовке исторического для Алтая события. Он отметил, что за последние несколько лет на барнаульском гребном канале произошли такие грандиозные изменения, что теперь этот водный стадион может принимать международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ самого высокого уровня.

Конецко сообщил, что на этапе Кубка мира в Барнауле впервые в истории будет применена новая система, при которой лодки спортсменам предоставляют организаторы. До сих пор спортсмены всегда приезжали на подобные состязания со своими лодками.

Генеральный секретарь Международной федерации каноэ Саймон Тоулсон также выразил удовлетворение уровнем готовности Барнаула к проведению ответственных стартов и подчеркнул, что его поразило внимание средств массовой информации к предстоящему Кубку мира.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что в подготовку инфраструктуры и проведение соревнований вложено более 600 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Благодаря поддержке Фонда олимпийцев закуплено 300 лодок на сумму 150 млн рублей. Вложения в инфраструктуру составили более 300 млн рублей. На проведение самих соревнований потрачено еще 100 млн рублей. В итоге около 200 млн рублей в подготовку соревнований вложили представили бизнеса, более 400 млн — краевой бюджет.

По словам Перфильева, продано уже более 13 тысяч билетов. При этом на соревнования в выходные дни билеты раскуплены полностью.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

— Мы не только оказываем финансовую поддержку организаторам этапа Кубка мира, но и помогаем создать комфортные условия для болельщиков и гостей соревнований. Банк «Открытие», генеральный партнер этапа Кубка мира, устроит интерактивные развлечения для детей болельщиков. В ярко-голубом шатре-пирамиде банка «Открытие» для семейного отдыха будет организована интерактивная нон-стоп игра River Rush: игроки смогут посостязаться в ловкости управления лодкой, набирая очки за преодоление порогов и препятствий быстрой горной реки. На берегу гребного канала будут размещены зона отдыха с шезлонгами и фотозона. Гостям и зрителям будут бесплатно раздавать надувные палки-стучалки для поддержки с трибун спортсменов во время заездов. Параллельно будет работать шоу-группа барабанщиков, которая будет заводить толпу. Для банка «Открытие» высокая честь -быть генеральными партнерами такого праздника спорта.

ПАО Банк «ФК Открытие»