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Банк «Открытие»: на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ разыграны 6 олимпийских лицензий

21 мая на гребном канале в Барнауле на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ разыграны последние шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио. Россия в итоге добавила к 15 уже завоеванным лицензиям еще одну и таким образом будет представлена в Токио в 16 из 18 олимпийских дисциплин. Банк «Открытие» стал генеральным партнером этих уникальных, первых в истории Алтайского края международных соревнований.

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле
Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Олимпийские лицензии на барнаульском этапе разыгрывались в каноэ-одиночке у женщин на дистанции 200 м, в байдарке-одиночке у женщин на дистанции 200 м, на аналогичной дистанции у байдарочников-мужчин, в байдарке-одиночке у женщин на 500 метров, в байдарке-одиночке у мужчин на 1000 метров и в каноэ-одиночке у мужчин на 1000 метров.

Россия претендовала на три из этих шести лицензий. Путевку на Олимпиаду давала только победа в финальном заплыве. Это удалось сделать российской байдарочнице Наталье Подольской на дистанции 200 метров. Бронзовый призер Олимпийских игр каноист Илья Штоколов занял второе место в финале на 1000 метров и остался без олимпийской лицензии. Также не смогла принести лицензию России байдарочница Светлана Черниговская, ставшая третьей в финальном заплыве на дистанции 500 метров.

В итоге, кроме россиянки Натальи Подольской олимпийские лицензии для своих стран завоевали латвийский байдарочник Миндаугас Мальдонас (200 метров), хорватская каноистка Ванесса Тот (200 метров), португальская байдарочница Жуана Вашкуселуш (500 метров), китайский байдарочник Донг Жанг (1000 метров) и молдавский каноист Сергей Тарновский (1000 метров).

Соревнования в Барнауле продолжатся 22 и 23 мая, будут разыграны 24 комплекта наград непосредственно Кубка мира. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 55 стран мира. Впервые в истории они состязаются не на своих лодках, а на лодках, предоставленных организаторами.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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