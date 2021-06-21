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Спорт

Барнаул может стать мировым центром соревнований по гребле

Международная федерация каноэ рассматривает Алтайский край местом регулярного проведения международных соревнований по гребле, сообщает правительство региона.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко написал письмо министру спорта России Олегу Матыцину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

«Успешное проведение международных соревнований дает Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и другие преференции на будущее. Мы рассматриваем Российскую Федерацию как место регулярного проведения международных соревнований по гребле под эгидой ICF. Будем ждать от вас заявок на их проведение», — отметил Конитцко.

Также он подчеркнул, что международная федерация ведет постоянный поиск новых форматов и мест для проведения соревнований — и Алтайский край стал таким местом.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Конитцко отметил, что на барнаульском гребном канале в короткие сроки построили всю необходимую инфраструктуру с современной системой хронометража и разметкой.

Напомним, с 20 по 23 мая в Барнауле прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — более 300 спортсменов из 57 стран. Altapress.ru рассказал, чем запомнилось мероприятие.

Кстати, на соревнованиях председатель Алтайской федерации по гребле на байдарках и каноэ Юрий Шамков признался, что мечтает видеть Барнаул мировым центром этого вида спорта.

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