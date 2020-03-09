Барнаул на несколько дней станет сибирским центром кровавых боев

Как сообщает сайт регионального минспорта, в «Победе» будут установлены две клетки. В одной будут хлестаться 16−17-летние юноши, в другой — мужчины 18 лет и старше.
Ожидается, что в соревновании выступят около 200 спортсменов.
Главной звездой турнира станет лучший спортсмен Алтайского края в неолимпийских видах спорта Шараф Давлатмуродов. Он проведет главный вечерний бой профессионалов, который состоится 14 марта в 19.00. Соперник Шарафа пока не объявлен.
Торжественное открытие соревнований пройдет 13 марта в 13.00.