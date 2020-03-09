Барнаул на несколько дней станет сибирским центром кровавых боев

13 и 14 марта Барнаул будет принимать чемпионат и первенство Сибири по смешанным боевым единоборствам ММА. Зубодробительные поединки зрители смогут увидеть в спорткомплексе «Победа». Почетным гостем турнира станет звезда ММА и Bellator, российский боец Сергей Харитонов.

Как сообщает сайт регионального минспорта, в «Победе» будут установлены две клетки. В одной будут хлестаться 16−17-летние юноши, в другой — мужчины 18 лет и старше.

Ожидается, что в соревновании выступят около 200 спортсменов.

Главной звездой турнира станет лучший спортсмен Алтайского края в неолимпийских видах спорта Шараф Давлатмуродов. Он проведет главный вечерний бой профессионалов, который состоится 14 марта в 19.00. Соперник Шарафа пока не объявлен.

Торжественное открытие соревнований пройдет 13 марта в 13.00.