Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Барнаул на несколько дней станет сибирским центром кровавых боев

13 и 14 марта Барнаул будет принимать чемпионат и первенство Сибири по смешанным боевым единоборствам ММА. Зубодробительные поединки зрители смогут увидеть в спорткомплексе «Победа». Почетным гостем турнира станет звезда ММА и Bellator, российский боец Сергей Харитонов.

Боец ММА Сергей Харитонов.
Боец ММА Сергей Харитонов.
instagram.com/kharitonovmma

Как сообщает сайт регионального минспорта, в «Победе» будут установлены две клетки. В одной будут хлестаться 16−17-летние юноши, в другой — мужчины 18 лет и старше.

Ожидается, что в соревновании выступят около 200 спортсменов.

Главной звездой турнира станет лучший спортсмен Алтайского края в неолимпийских видах спорта Шараф Давлатмуродов. Он проведет главный вечерний бой профессионалов, который состоится 14 марта в 19.00. Соперник Шарафа пока не объявлен.

Торжественное открытие соревнований пройдет 13 марта в 13.00.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость