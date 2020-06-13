Барнаулец с редким именем Робинзон стал чемпионом России по футболу

Воспитанник футбольной школы Алексея Смертина, барнаулец Робинзон Звонков стал победителем первенства России среди молодежных команд. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Робинзон сейчас выступает за столичное «Динамо». Свое необычное имя парень получил в наследство от прадедушки, а тот, в свою очередь, был назван так в честь героя известного литературного произведения Даниэля Дефо.

Заниматься футболом он начинал в клубе «Спартак-Алтай». Но с 2012 года перешел в систему школы Алексея Смертина, где стал тренироваться у известного наставника Олега Киушкина.

Робинзон Звонков. «Алтайский спорт».

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции молодежное первенство России по футболу было завершено досрочно. Но поскольку динамовцы Москвы на этот момент лидировали, то их и объявили чемпионами.

Робинзон играет в команде на позиции крайнего защитника. В марте 2019 года в составе столичного «Динамо». В чемпионском сезоне в молодёжном первенстве на счету Звонкова 21 матч.