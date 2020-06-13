Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

Барнаулец с редким именем Робинзон стал чемпионом России по футболу

Воспитанник футбольной школы Алексея Смертина, барнаулец Робинзон Звонков стал победителем первенства России среди молодежных команд. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Футбол.
Футбол.
Олег Богданов

Робинзон сейчас выступает за столичное «Динамо». Свое необычное имя парень получил в наследство от прадедушки, а тот, в свою очередь, был назван так в честь героя известного литературного произведения Даниэля Дефо.

Заниматься футболом он начинал в клубе «Спартак-Алтай». Но с 2012 года перешел в систему школы Алексея Смертина, где стал тренироваться у известного наставника Олега Киушкина.

Робинзон Звонков.
Робинзон Звонков.
«Алтайский спорт».

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции молодежное первенство России по футболу было завершено досрочно. Но поскольку динамовцы Москвы на этот момент лидировали, то их и объявили чемпионами.

Робинзон играет в команде на позиции крайнего защитника. В марте 2019 года в составе столичного «Динамо». В чемпионском сезоне в молодёжном первенстве на счету Звонкова 21 матч.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость