Барнаулец с редким именем Робинзон стал чемпионом России по футболу

Робинзон сейчас выступает за столичное «Динамо». Свое необычное имя парень получил в наследство от прадедушки, а тот, в свою очередь, был назван так в честь героя известного литературного произведения Даниэля Дефо.
Заниматься футболом он начинал в клубе «Спартак-Алтай». Но с 2012 года перешел в систему школы Алексея Смертина, где стал тренироваться у известного наставника Олега Киушкина.
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции молодежное первенство России по футболу было завершено досрочно. Но поскольку динамовцы Москвы на этот момент лидировали, то их и объявили чемпионами.
Робинзон играет в команде на позиции крайнего защитника. В марте 2019 года в составе столичного «Динамо». В чемпионском сезоне в молодёжном первенстве на счету Звонкова 21 матч.