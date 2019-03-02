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Спорт

Барнаульская бегунья поставила рекорд, но не попала на финал Чемпионата Европы

Выступавшая на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго барнаульская бегунья Полина Миллер в полуфинале установила личный рекорд 52,46 секунды на дистанции 400 м. Однако этого не хватило, чтобы Полина пробилась в финальный забег, передает ТАСС.

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Предыдущий личный рекорд (53,06 секунды) 18-летняя легкоатлетка установила там же в Глазго 1 марта во время квалификационных забегов.

Полина Миллер,
бегунья:

Я думала, что смогу войти в первую двойку и выйти в финал, потому что лидировала весь свой забег. Но когда вышла на финишную прямую, меня обогнали две девочки, бежавшие позади. Обычно я чувствую, когда меня преследуют, а тут ничего подобного не случилось. Возможно, я не услышала их дыхания из-за шума трибун.

После утреннего квалификационного забега Полина призналась, что что ставит перед собой задачу на этом турнире выбежать из 53 секунд, и это у нее получилось в полуфинале. Девушка довольна своими результатами:

Мне впервые в жизни пришлось бежать два квалификационных забега в один день — утром и вечером. Очень хотелось спать, и я вообще не ожидала, что смогу вечером выбежать из 53 секунд. Поэтому я довольна тем, как выступила на чемпионате Европы, и считаю, что не заслуживаю слов укора за то, что не сумела пробиться в финал.

Напомним, что в Глазго Миллер выступала под нейтральным флагом. В прошлом году Полина окончила барнаульскую гимназию № 22. Девушка уже поступила в Алтайский медицинский университет на стоматологический факультет.

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