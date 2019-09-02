Барнаульская спортсменка стала «железной» леди

Барнаульская велосипедистка и триатлетка, одна из руководителей краевой федерации триатлона Елизавета Прохорова стала первой из спортсменок Алтайского края преодолевшей «железную» дистанцию на соревнованиях по триатлону в Казани, пишет «Алтайский спорт».

«Железной» спортсмены называют классическую для мирового триатлона дистанцию, во время которой необходимо проплыть 3,86 км, проехать 180 км на велосипеде по шоссе, а затем пробежать марафон — 42,195 км.

Из-за низкой температуры воды (+16 градусов) и воздуха (+9 градусов) дистанцию плавания сократили до 1900 м. Ее барнаульская спортсменка преодолела за 12:24:41. Предполагаемое время на полной дистанции составило бы примерно 13:08:52.

Плавательный этап Прохорова прошла за 44 с лишним минуты 180 км на велосипеде проехала за 6 часов 44 минуты, а марафон пробежала за 4 часа 45 минут и 24 секунды. Еще порядка 10 минут она провела в двух транзитных зонах между этапами.

12 октября в Сочи на старт соревнований IronStar Sochi 226 на полной «железной» дистанции выйдет барнаульский квартет: Елена Пушкарь, Александр Зайцев, Сергей Черепанов и Павел Максачук.