2 ноября
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Спорт

Барнаульская спортсменка завоевала свою первую бронзу чемпионата страны по дзюдо

Уроженка Барнаула Дарья Храмойкина завоевала первую в карьере медаль уровня чемпионата России, пишет «Алтайская правда».

Призовой пьедестал в весовой категории до 70 кг. Крайняя справа Дарья Храмойкина.
Призовой пьедестал в весовой категории до 70 кг. Крайняя справа Дарья Храмойкина.
Марина Майорова/Федерация дзюдо России.

В Екатеринбурге 31 октября стартовало Всероссийское первенство в честь 50-летнего юбилея отечественной федерации дзюдо.

Воспитанница барнаульской спортшколы олимпийского резерва «Олимпия», 21-летняя Дарья Храмойкина, выступила в женской категории до 72 кг. Она представила Кемеровскую область и Алтайский край.

Из всех регионов России в уральской столице собрались 500 спортсменов.

Среди участников были победители и призеры чемпионатов мира и Европы, Олимпийских Игр, а также других престижных международных и внутренних стартов.

Напомним, Дарья Храмойкина недавно выиграла Спартакиаду сильнейших спортсменов страны.

Ранее барнаульский подросток установил рекорд по конькобежному спорту.

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