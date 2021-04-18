Барнаульские баскетболисты уверенно выиграли Суперлигу-2

Баскетбольный клуб «Барнаул» стал победителем мужского чемпионата страны в Суперлиге-2. Это наивысшее достижение в истории этого вида спорта для Алтайского края.

В финале подопечные тренера барнаульцев Евгения Горева встречались с кубом «Чебоксарские ястребы». Первый поединок проводился в Чебоксарах, и хозяева выиграли со счетом 71:81.

Внушительные 10 очков отставания нужно было отыгрывать в домашнем поединке, который состоялся в спорткомплексе «Победа» 17 апреля.

В этот день «Барнаул» получи огромную поддержку болельщиков. В зале был аншлаг, а на матче присутствовал губернатор края Виктор Томенко, который сам в юношестве успешно занимался баскетболом.

Барнаульцы не могли не выиграть этот финал. Они начали постепенно отыгрывать отставание. После первой четверти отыграли четыре очка (20:16). После второго отрезка наша команда вела уже с преимуществом в 9 баллов. Оставалось успешно провести концовку поединка.

И это хозяевам удалось с лихвой. Они победили со счетом 91:71, разница в счете говорит о том, что «Барнаул» оказался лучше готов к финалу и выиграл по праву.

В итоге «Барнаул» пробился в лигу выше. Ранее министр спорта Алексей Перфильев уже заявлял о том, что в случае решения такой задачи команде будет добавлено бюджетное финансирование. Сколько именно денег потребуется «Барнаулу» для достойного выступления в Суперлиге-1, пока сказать сложно — все будет зависеть от количества команд и состава участников.