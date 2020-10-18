Барнаульские динамовцы сенсационно поднялись в чемпионате ПФЛ на третье место

Футболисты «Динамо-Барнаул» 17 октября со счетом 1:0 переиграли дома «Ладу» из Димитровграда в заключительном домашнем матче осенней части чемпионата.

После 13 проведенных игр подопечные тренера Александра Суровцева набрали 23 очка и занимают 3-е место. Впереди только ФК «Новосибирск» (29 очков) и ФК «Тюмень» (25 очков).

2 ноября барнаульцам предстоит дерби в гостях с новосибирцами.

Правда барнаульцев еще могут обойти несколько команд, которые после 10−11 игр расположились совсем рядом и имеют в своем активе по 20−22 балла. И тем не менее, такое выступление «Динамо», тем более без поддержки своих болельщиков, в какой-то степени небольшая сенсация.

Победу барнаульцам в субботу принес точный удар с пенальти Виктора Липина. Гости в свою очередь пенальти не реализовали.

Напомним, наша футбольная команда в этом сезоне после реформы ПФЛ выступает в зоне «Урал-Приволжье».