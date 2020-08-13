Барнаульские футболисты «Динамо» начали сезон с разгромного счета

12 августа футбольная команда «Динамо-Барнаул» стартовала в новом для себя дивизионе «Урал-Приволжье», который теперь называется группа № 4. Первая встреча не состоялась — в игроков «Носты» из Новотроицка обнаружили коронавирус. Вторая — оказалась более чем удачной.

Как пишет «Алтайский спорт», к этому матчу команды подошли с разным бэкграундом: хозяева, играя в большинстве две трети матча с «Новосибирском», умудрились уступить с минимальным счетом 0:1, а вот гости и вовсе в первом туре ни разу не коснулись мяча, предоставив себе еще один день отдыха.

Эта ситуация явно сказалась на соскучившихся по игре барнаульцах, которые с первых же секунд бросились к штрафной дубля «Оренбурга».

Хозяева играли вторым номером, изредка пытались организовать контрвыпады, но недопонимание и недостаток опыта практически лишили Богдана Карюкина какой-либо работы.

На экваторе стартового игрового отрезка барнаульские футболисты получили право на опасный штрафной, с которого свой первый в этом сезоне гол забил Евгений Щербаков.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Следующим отличился Владимир Завьялов, подловивший вратаря «Оренбурга-2» и заставивший его отправить мяч в свои ворота.

Третий гол получился на загляденье. Тот же Завьялов утонченной передачей вразрез вывел один на один Ивана Житникова, который спокойно обыграл голкипера и покатил мяч уже в пустые ворота — 3:0.

Под занавес матча шанс отличиться появился у Михаила Осипова и он его не упустил, с острого угла расстреляв ближний угол.

Итоговый счет 4:0 в пользу «Динамо-Барнаул».

Когда домашние матчи

Уже следующую свою игру футболисты проведут в рамках кубка страны 19 августа. Соперников станет ФК «Новосибирск», который будет принимать барнаульцев на своем поле.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2019−2020 пресс-служба «Динамо-Барнаул»

23 августа наш ждет первый домашний матч со «Звездой» из Перми, а 26-того — с «Тюменью». Смогут ли болельщики увидеть футбол на трибунах, пока не известно.