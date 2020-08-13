Барнаульские футболисты «Динамо» начали сезон с разгромного счета

Как пишет «Алтайский спорт», к этому матчу команды подошли с разным бэкграундом: хозяева, играя в большинстве две трети матча с «Новосибирском», умудрились уступить с минимальным счетом 0:1, а вот гости и вовсе в первом туре ни разу не коснулись мяча, предоставив себе еще один день отдыха.
Эта ситуация явно сказалась на соскучившихся по игре барнаульцах, которые с первых же секунд бросились к штрафной дубля «Оренбурга».
Хозяева играли вторым номером, изредка пытались организовать контрвыпады, но недопонимание и недостаток опыта практически лишили Богдана Карюкина какой-либо работы.
На экваторе стартового игрового отрезка барнаульские футболисты получили право на опасный штрафной, с которого свой первый в этом сезоне гол забил Евгений Щербаков.
Следующим отличился Владимир Завьялов, подловивший вратаря «Оренбурга-2» и заставивший его отправить мяч в свои ворота.
Третий гол получился на загляденье. Тот же Завьялов утонченной передачей вразрез вывел один на один Ивана Житникова, который спокойно обыграл голкипера и покатил мяч уже в пустые ворота — 3:0.
Под занавес матча шанс отличиться появился у Михаила Осипова и он его не упустил, с острого угла расстреляв ближний угол.
Итоговый счет 4:0 в пользу «Динамо-Барнаул».
Когда домашние матчи
Уже следующую свою игру футболисты проведут в рамках кубка страны 19 августа. Соперников станет ФК «Новосибирск», который будет принимать барнаульцев на своем поле.
23 августа наш ждет первый домашний матч со «Звездой» из Перми, а 26-того — с «Тюменью». Смогут ли болельщики увидеть футбол на трибунах, пока не известно.