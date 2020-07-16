Футбольный клуб «Спартак», в составе которого играет воспитанник барнаульского «Динамо» Александр Соболев, разгромил грозненский «Ахмат» со счетом — 3:0, сообщает «Алтайский спорт». Интересно, что в команде противника выступал другой барнаулец.

Воспитанник барнаульского «Динамо» Евгений Городов также присутствовал на поле во время игры. Он защищал ворота команды «Ахмат».

Барнаульцы столкнулись на поле лишь во втором тайме, когда Александр Соболев зашел в игру.

Именно тогда случилась «барнаульская дуэль» за второй гол «Спартака». «Всё началось с того, что Самуэль Жиго забрал мяч в центре поля у Дениса Глушакова, затем эффектно ушёл ещё от двух футболистов „Ахмата“, а потом выполнил передачу влево на Соболева», — пишет издание.

Александр ворвался в штрафную, исполнил впечатляющий финт и закинул мяч в сетку над Евгением Городовым.

Этот гол стал для Александра 12-ым в сезоне.