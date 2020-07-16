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16 июля
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Спорт

Барнаульские футболисты сразились на поле во время матча «Спартак» — «Ахмат»

Футбольный клуб «Спартак», в составе которого играет воспитанник барнаульского «Динамо» Александр Соболев, разгромил грозненский «Ахмат» со счетом — 3:0, сообщает «Алтайский спорт». Интересно, что в команде противника выступал другой барнаулец.

Александр Соболев.
Александр Соболев.
instagram.com/a.sobolev97/

Воспитанник барнаульского «Динамо» Евгений Городов также присутствовал на поле во время игры. Он защищал ворота команды «Ахмат».

Барнаульцы столкнулись на поле лишь во втором тайме, когда Александр Соболев зашел в игру.

Именно тогда случилась «барнаульская дуэль» за второй гол «Спартака». «Всё началось с того, что Самуэль Жиго забрал мяч в центре поля у Дениса Глушакова, затем эффектно ушёл ещё от двух футболистов „Ахмата“, а потом выполнил передачу влево на Соболева», — пишет издание.

Александр ворвался в штрафную, исполнил впечатляющий финт и закинул мяч в сетку над Евгением Городовым.

Этот гол стал для Александра 12-ым в сезоне.

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