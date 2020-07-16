Воспитанник барнаульского «Динамо» Евгений Городов также присутствовал на поле во время игры. Он защищал ворота команды «Ахмат».
Барнаульцы столкнулись на поле лишь во втором тайме, когда Александр Соболев зашел в игру.
Именно тогда случилась «барнаульская дуэль» за второй гол «Спартака». «Всё началось с того, что Самуэль Жиго забрал мяч в центре поля у Дениса Глушакова, затем эффектно ушёл ещё от двух футболистов „Ахмата“, а потом выполнил передачу влево на Соболева», — пишет издание.
Александр ворвался в штрафную, исполнил впечатляющий финт и закинул мяч в сетку над Евгением Городовым.
Этот гол стал для Александра 12-ым в сезоне.