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Спорт

Барнаульские хоккеисты вырвались на первое место. Надолго ли и что это значит?

29 января «Динамо-Алтай» выиграло по буллитам во второй раз выиграло в гостях у курганского «Юниора», что позволило команде впервые за текущий сезон выйти на первое место. Но расслабляться рано, лидерство наших хоккеистов пока слишком шаткое.

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.
Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

Второй матч с «Юниором» (первый они выиграли 4:1) дался гораздо тяжелее.

«Курганцы активно провели первый игровой отрезок, периодически проверяли Волохина на прочность, да и скорости показывали неплохие. Правда у алтайских хоккеистов нашлись контраргументы на прыть соперника. Гости играли в комбинационный хоккей, красиво расчерчивали курганскую оборону и вышли вперёд уже на шестой минуте», — пишет про этот матч «Алтайский спорт».

Незадолго до первой сирены, в ворота «Кургана» залетела вторая шайба: Филин подкараулил отскок и сыграл на добивании — 2:0.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин

Во втором периоде подопечные Александра Усачева были в комфортом положении, но сами же испортили все в один момент: сперва бело-синие схватили два удаления, а следом, — за тридцать секунд — растеряли своё преимущество после бросков Цибина и Дубина — 2:2.

Дело дошло до буллитов. В серии послематчевых бросков динамовцы оказались мастеровитей своих неуступчивых визави: Сатаров и Пьянов реализовали свои выходы, а Волохин пропустил только раз.

Что дальше

Благодаря этой победе «Динамо-Алтай» поднялось на первую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В активе у барнаульцев — 49 очков, что на один балл больше показателей «Чебоксар». Правда чебоксарская команда сыграла на две игры меньше (они начнут 10-й тур только 30 января, когда в Красноярске сыграют с «Рысями»). Так что, уже сегодня все может измениться.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; в 2021 году.
Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

Надо сказать, что как минимум вторую строчку динамовцы себе практически обеспечили. В принципе, на расклад игр плей-офф, итоговое положение нашей команды никак не отразится. Станем мы первыми или вторыми, начнем розыгрыш кубка со стадии полуфинала.

Игры на вылет для «Динамо-Алтай» начнутся в середине марта.

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