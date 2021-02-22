Барнаульские хоккеисты впервые в своей истории стали чемпионами регулярки ВХЛ

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» в заключительном туре сумела-таки вырвать золото регулярного чемпионата у хоккеистов из Чебоксар. Об этом пишет «Алтайский спорт».

Первый домашний матч "Динамо-Алтай" в 2021 году.

21 февраля в Барнауле провели заключительную встречу домашней серии с саратовским «Кристаллом». Итог игры — 5:1 в пользу хозяев.

В последний игровой день конкуренты за первое место — «Динамо» и «Чебоксары» — играли параллельные матчи одновременно, но на разных площадках. Барнаульцы отставали на одно очко.

Однако уже на 8-й минуте матча «Динамо» забили шайбу «Кристаллу» и вышли на первое место в онлайн-таблице. В столице Чувашии все еще держались нули на табло.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

В Барнауле шла 49-я минута встречи, к этому моменту счёт — 5:1. В это же время Чебоксары на своем льду начали сдавать позиции. Их соперник «Челны» вышел вперёд — 2:1.

Диктор «Титов Арены» сообщил об этом алтайским болельщикам во время матча. Динамовцы продолжали играть и спокойно довели дело до победы.

Сразу после финальной сирены барнаульские хоккеисты остались на льду и вместе с болельщиками досмотрели последние минуты параллельной встречи. Игра транслировалась на главный экран.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

Главный тренер ХК «Динамо-Алтай» Александр Усачев заявил, что победа в регулярном чемпионате — это не сама цель.

«Для нас этот сезон получился очень сложным: были трагические события в начале, плюс карантин. В определяющих матчах с „Чебоксарами“ не выезде мы проиграли все четыре игры, а потом команда собралась, и оставшуюся часть прошли ровно», — прокомментировал Усачев.

За четыре матча барнаульцы отыграли пять очков и автоматически попали в полуфинальную стадию плей-офф «Кубка Федерации». Следующие официальные матчи барнаульцев запланированы на 20 и 21 марта.