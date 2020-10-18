Барнаульский футболист Соболев признался, что расстроен дебютом в сборной России

Воспитанник барнаульского футбола, ныне московский спартаковец Александр Соболев признался, что не испытал сильных положительных эмоций от дебюта в сборной Станислава Черчесова. Даже не смотря на то, что забил гол в проигранном матче со шведами.

Своими эмоциями Соболев поделился в интервью агентству «Спорт день за днем». Он сказал, что забил гол в матче, который так и не удалось спасти. Россияне проиграли Швеции в контрольном поединке со счетом 1:2.

А уже через несколько дней Соболев дебютировал и в официальной игре за сборную. Он вышел во втором тайме на замену в матче Лиги наций против сборной Венгрии. Встреча завершилась со счетом 0:0. И Александру даже в паре с Артемом Дзюбой не удалось сломить сопротивление гостей.

Соболев заметил, что положительный результат выступления команды всегда важнее чьих-то лично забитых мячей. А учитывая то, что в трех домашних поединках в октябре сборная России ни разу не выиграла, поводов для радости у него нет.

В этом сезоне Соболев забил за «Спартак» 3 мяча в чемпионате страны и еще один в Кубке России. Также теперь на его счету один забитый мяч в составе сборной.