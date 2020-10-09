Барнаульский футболист Александр Соболев забил дебютный гол за сборную России

Соболев забил после передачи полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу Швеции. Матч проходил в Москве, и мяч Соболева уже в добавленное время стал небольшой пилюлей для сборной Станислава Черчесова.
???????? Дебютный гол Александра Соболева за сборную России#РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BcBdb4bRPl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
«В каждой игре мы стараемся и играем на победу. Это наша задача. Претендую ли я на место в стартовом составе в следующих матчах, решать тренеру. Опять же, одна игра ничего не значит. Нужно доказывать дальше. Что касается дебютного гола, то Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Следующие два матча России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября — со сборной Турции, 14 октября — с Венгрией.
Отметим, что Александр Соболев стал вторым в истории воспитанником барнаульского футбола, который отличился в матчах за сборную России. Ранее в 2018 году это сделал Александр Ерохин, выступающий сейчас за «Зенит». Ерохин провел за сборную 24 матча и забил 1 гол.