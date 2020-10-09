Барнаульский футболист Александр Соболев забил дебютный гол за сборную России

Соболев забил после передачи полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу Швеции. Матч проходил в Москве, и мяч Соболева уже в добавленное время стал небольшой пилюлей для сборной Станислава Черчесова.

«В каждой игре мы стараемся и играем на победу. Это наша задача. Претендую ли я на место в стартовом составе в следующих матчах, решать тренеру. Опять же, одна игра ничего не значит. Нужно доказывать дальше. Что касается дебютного гола, то Дзюба только что в раздевалке поздравил с первым голом, ничего такого», — сказал Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».