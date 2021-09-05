5 сентября 19°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Барнаульский футболист Ерохин забил гол сборной Кипра в отборе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Полузащитник Александр Ерохин.
Полузащитник Александр Ерохин.
www.sportsdaily.ru

Матч прошел в Никосии. На шестой минуте вперед россиян вывел полузащитник Александр Ерохин.

На 55-й минуте преимущество увеличил Ринат Жамалетдинов.

Стоит отметить, что победа стала первой для российских футболистов под руководством главного тренера Валерия Карпина.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией — встреча завершилась со счетом 0:0.

7 сентября Россия примет Мальту — встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее барнаульский футболист Ерохин стал трехкратным чемпионом России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость