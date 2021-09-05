Барнаульский футболист Ерохин забил гол сборной Кипра в отборе на ЧМ-2022

Матч прошел в Никосии. На шестой минуте вперед россиян вывел полузащитник Александр Ерохин.
На 55-й минуте преимущество увеличил Ринат Жамалетдинов.
Стоит отметить, что победа стала первой для российских футболистов под руководством главного тренера Валерия Карпина.
1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией — встреча завершилась со счетом 0:0.
7 сентября Россия примет Мальту — встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Ранее барнаульский футболист Ерохин стал трехкратным чемпионом России.