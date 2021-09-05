Барнаульский футболист Ерохин забил гол сборной Кипра в отборе на ЧМ-2022

Сборная России по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Матч прошел в Никосии. На шестой минуте вперед россиян вывел полузащитник Александр Ерохин.

На 55-й минуте преимущество увеличил Ринат Жамалетдинов.

Стоит отметить, что победа стала первой для российских футболистов под руководством главного тренера Валерия Карпина.

1 сентября сборная России сыграла вничью с Хорватией — встреча завершилась со счетом 0:0.

7 сентября Россия примет Мальту — встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Ранее барнаульский футболист Ерохин стал трехкратным чемпионом России.