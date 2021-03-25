Барнаульский футболист помог сборной России в важной игре с Мальтой

Сборная России с победы стартовала в квалификационном этапе к чемпионату мира 2022 года. Подопечные Станислава Черчесова на выезде выиграли команду Мальты со счетом 3:1.

Как сообщает МатчТВ, российская команда вышла вперед в матче на 23-й минуте встречи — отличился Артем Дзюба.

Этот мяч стал для форварда 27-м в составе сборной России. По этому показателю он вышел на чистое второе место в списке бомбардиров национальной команды.

До перерыва Россия упрочила свое лидерство после гола в исполнении Марио Фернандеса. Во втором тайме хозяева поля смогли отыграть один мяч, когда Джозеф Мбонг перехватил передачу и пробил под перекладину ворот.

Под занавес встречи уроженец Барнаула Александр Соболев забил третий гол российской сборной.

Теперь Россия возглавила группу H. Следующий матч команда проведет в Сочи 27 марта против сборной Словении.