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Спорт

Барнаульский хоккеист открыл счет российским голам в новом сезоне НХЛ

Воспитанник барнаульского хоккея Андрей Свечников, стал первым россиянином, забросившим шайбу в новом сезоне НХЛ.

Андрей Свечников.
Андрей Свечников.
nhl.com

Андрей Свечников выступает под 37 номером за клуб «Каролина Хэррикайнз». В первом матче его команда обыграла команду из «Детройта» со счетом 3:0.

Причем в этом поединке Свечников-младший мог сразиться со своим старшим братом Евгением, выступающим за «Детройт», но тот не был заявлен на игру.

Андрей Свечников называется самым большим молодым талантом в НХЛ. В марте ему исполнится 21 год. На драфте в «Каролину» он был выбран всего два с небольшим года назад.

Однако с первых же матчей зарекомендовал себя как один из лучших в команде.

А хоккейным болельщикам всего мира он уже хорошо известен, как автор уникальных хоккейных голов в стиле «лакросс» — из-за ворот за шиворот вратарю.

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