Барнаульский спринтер Сергей Шубенков оказался на грани завершения своей карьеры

Не замешанные в допинговых скандалах звезды российской легкой атлетики Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова выступили с открытым обращением, в котором фактически обвинили всероссийскую федерацию в бездействии по разрешению конфликта с WADA и международной федерации легкой атлетики, что может иметь самые печальные последствия. Заявление опубликовано на портале «Спорт-Экспресс».

Дело в том, что Всероссийская федерация легкой атлетики должна до 1 июля заплатить штраф в размере 5 млн долларов за подлог документов по допинговым тестам.

Если эта сумма не будет выплачена в установленный срок, то штраф увеличится в два раза, а чистые российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

В этой ситуации у чистых спортсменов чемпионов мира Шубенкова, Ласицкене и Сидоровой будет непростой выбор — либо завершить карьеру, либо перейти в федерацию другого государства ради участия в Олимпиаде 2021 года в Токио.

Сейчас мы находимся на грани полной изоляции, которая не позволит нам как в ближайшем, так и в отдаленном будущем выступать на любых международных турнирах, включая Олимпийские игры. Фактически, это приведет к завершению карьер тысяч спортсменов. К нынешней ситуации привело, в том числе, отсутствие конструктивного диалога и с World Athletics, и с легкоатлетическими федерациями других стран. Ситуация ухудшилась не только в международных отношениях, но и внутри нашей легкоатлетической страны. Последние действия бывшего руководства ВФЛА привели к лишению спортсменов нейтрального статуса и пропуска зимнего сезона-2020.

Легкоатлеты требуют от ВФЛА или Олимпийского комитета России оплатить штраф. Но по данным издания, саму легкоатлетическую федерацию сейчас раздирают скандалы, а такой суммы на ее счетах давно нет.