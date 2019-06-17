Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков упал на финише важного забега в Марокко

Россиянин, который выступает в нейтральном статусе, показал время 13,12 секунды. Это стало лучшим результатом сезона для Шубенкова.
На втором месте оказался британец Эндрю Поцци (13,30), замкнул лидеров призеров бразилец Габриэль Константино (13,41).
В Instagram Сергей поблагодарил своего давнего соперника ямайца Омара Маклауда, который в забеге в Рабате очень хорошо вырвался в начале дистанции, тем самым подбодрив нашего спортсмена.
.@s_shubenkov_EN shares war wounds and his reaction to the dramatic finish in the men's 110m hurdles.— IAAF (@iaaforg) 16 июня 2019 г.
Our report from the #RabatDL ????
????:https://t.co/ngNpfBnIDD pic.twitter.com/oxNOd6ICyf
«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда», — написал Шубенков.
Выступление в «Бриллиантовой лиге» барнаульский легкоатлет начал 18 мая.