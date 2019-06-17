Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков упал на финише важного забега в Марокко

Этап «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко) не прошел для алтайского спортсмена Сергея Шубенкова гладко. На финише забега на 110 метров с барьерами он упал, столкнувшись с соседом по дорожке, но все равно победил.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

Россиянин, который выступает в нейтральном статусе, показал время 13,12 секунды. Это стало лучшим результатом сезона для Шубенкова.

На втором месте оказался британец Эндрю Поцци (13,30), замкнул лидеров призеров бразилец Габриэль Константино (13,41).

В Instagram Сергей поблагодарил своего давнего соперника ямайца Омара Маклауда, который в забеге в Рабате очень хорошо вырвался в начале дистанции, тем самым подбодрив нашего спортсмена.

«А все-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда», — написал Шубенков.

Выступление в «Бриллиантовой лиге» барнаульский легкоатлет начал 18 мая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость