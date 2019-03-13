Барнаульский лыжник снял на экшн-камеру фильм о том, как пробежал 50-километровый марафон

Спортивный журналист и лыжник-любитель Александр Черный снял пятиминутный фильм о том, как он пробежал 50-километровый марафон. Накануне нового марафона , который пройдет 17 марта, барнаулец решил презентовать свой ролик на altapress.ru.

Запись проводилась 17 февраля во время лыжного марафона «Динамо — Зимари — Динамо». Автор фильма рассказывает о том, как правильно подготовиться к прохождению дистанции, как идти по «Трассе здоровья», чем угощали на пунктах питания, вкусны ли финишные блины от организаторов.

Александр Черный называет себя «лыжником-физкультурником». Он в третий раз преодолел марафонскую лыжную дистанцию.

«Своей работой я показываю, что любой человек, придерживающийся здорового образа жизни, способен пройти на лыжах 50 км. И не важно, за какое время. Главное — преодолеть свою лень или свое неверие в то, что это возможно», — говорит автор.

Фильм снят камерой GoPro. То есть, Александр стал и режиссером, и оператором и исполнителем главной роли. Организационную поддержку в съемках короткометражки оказала компания «Мария-Ра», которая организовала лыжный марафон, а технически Александру помогла компания «МЕМ».

Александр Черный приглашает всех физкультурников проверить это 17 марта, когда пройдет лыжный марафон «Черемное — Барнаул» и состоится закрытие зимнего сезона активного отдыха на «Трассе Здоровья».