Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Барнаульский лыжник снял на экшн-камеру фильм о том, как пробежал 50-километровый марафон

Спортивный журналист и лыжник-любитель Александр Черный снял пятиминутный фильм о том, как он пробежал 50-километровый марафон. Накануне нового марафона, который пройдет 17 марта, барнаулец решил презентовать свой ролик на altapress.ru.

Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года
Лыжный марафон на 50 километров классическим стилем. 20 января 2019 года
Дмитрий Лямзин

Запись проводилась 17 февраля во время лыжного марафона «Динамо — Зимари — Динамо». Автор фильма рассказывает о том, как правильно подготовиться к прохождению дистанции, как идти по «Трассе здоровья», чем угощали на пунктах питания, вкусны ли финишные блины от организаторов.

Александр Черный называет себя «лыжником-физкультурником». Он в третий раз преодолел марафонскую лыжную дистанцию.

«Своей работой я показываю, что любой человек, придерживающийся здорового образа жизни, способен пройти на лыжах 50 км. И не важно, за какое время. Главное — преодолеть свою лень или свое неверие в то, что это возможно», — говорит автор.

Фильм снят камерой GoPro. То есть, Александр стал и режиссером, и оператором и исполнителем главной роли. Организационную поддержку в съемках короткометражки оказала компания «Мария-Ра», которая организовала лыжный марафон, а технически Александру помогла компания «МЕМ».

Александр Черный приглашает всех физкультурников проверить это 17 марта, когда пройдет лыжный марафон «Черемное — Барнаул» и состоится закрытие зимнего сезона активного отдыха на «Трассе Здоровья».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость