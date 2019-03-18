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Барнаульский пивоваренный завод порадовал участников спартакиады напитками и пингвинами

16 марта финальным забегом биатлонистов в Барнауле завершилась XXIII Спартакиада работников городской и районных администраций и депутатов БГД.

XXIII Спартакиада работников городской и районных администраций и депутатов БГД.
XXIII Спартакиада работников городской и районных администраций и депутатов БГД.
Дмитрий Лямзин.

Спартакиада проводилась с января по март по 10 видам спорта в лично-командном зачете. Ежегодно в соревнованиях участвуют более 350 муниципальных служащих и депутатов.

Традиционно спартакиада завершается соревнованиями по биатлону и проходит на лыжной базе «Стройгаз». В этот день подводятся итоги всех соревнований, поэтому неудивительно, что закрытие посетило более 1000 человек.

Бессменным партнером этого важного спортивного мероприятия выступает Барнаульский пивоваренный завод. Компания угощала участников безалкогольными напитками, кормила кашей и организовала потрясающую промо-зону с пингвинами, которые исполняли зажигательные танцы, фотографировались и дарили «Ай Чай» всем желающим.

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