Барнаульский пловец возобновил карьеру и готовится к Олимпийским играм в Токио

Барнаулец Андрей Гречин, ставший бронзовым призёром Олимпийских игр 2012 года в составе эстафеты 4×100 вольным стилем, сообщил что хочет возобновить карьеру и проверить свои силы.

«Возвращаюсь, чтобы получать удовольствие от плавания. Можно было бы просто плавать в Masters, но это не то, чего я хочу. Мне это не интересно, мне нравится соревноваться, и соревноваться с сильными соперниками. Плавание меня дисциплинирует, моё возвращение — это больше вызов самому себе», — рассказал Гречин в беседе с РИА «Новости».

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подтвердил изданию, что беседовал с пловцом о его возвращении в большой спорт. Чепик считает, что такой шаг станет дополнительной мотивацией для других спортсменов.

Сейчас Гречин находится в Москве и тренируется самостоятельно — набирает форму к весеннему чемпионату России. Состязание является квалификационным к Олимпийским играм в Токио. «На 100 метров кролем не рассчитываю, больше на 50 метров», — отметил спортсмен.

Справка

Пловец Андрей Гречин участвовал в трех летних Олимпиадах, в 2012 году в Лондоне завоевал бронзу в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Андрей — двукратный чемпион Европы, в его активе два серебра и бронза на чемпионатах мира по водным видам спорта. А еще он обладатель действующего рекорда России на стометровке кролем: в 2009-м Гречин заставил говорить о себе, превзойдя достижение легендарного Александра Попова — 47,49 секунды.