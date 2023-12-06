6 декабря
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Спорт

Барнаульский пловец завоевал две медали на чемпионате в США

С 29 ноября по 2 декабря прошел открытый чемпионат США по плаванию Toyota U.S. Open Championships, 2023 (Гринсборо, Северная Каролина), в котором участвовали сильнейшие пловцы США. В финальных заплывах на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем Илья Сибирцев завоевал бронзовые медали.

Илья Сибирцев.
Илья Сибирцев.
Из семейного архива.

В дистанции 400 метров Илья оказался третьим после Дрю Киблера и Кирана Смита с результатом 3:48.99. На дистанции 800 метров – после Чарли Кларка и Дэвида Джонстона с результатом 7:54.36.

Илья Сибирцев начинал тренироваться у Андрея Жукова в СДЮШОР «Обь» с четырех лет. После победы на престижных всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» его пригласили в Волгоград в клуб «Волга», где его тренерами стали Татьяна и Александр Манкевич.

Сейчас Илья тренируется и учится в США в Луисвилльском университете в штате Кентукки. Он - мастер спорта международного класса, неоднократный победитель и призер чемпионатов России, победитель и призер Первенства мира и Европы, а также рекордсмен России.

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