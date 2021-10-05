Барнаульский «Темп» выиграл в финале Кубка Сибири

«Темп» по пенальти в ответном матче полуфинала Кубка Сибири обыграл дома «Распадскую» из Междуреченска.

Счет открыл нападающий «Темпа» Роман Сычев на девятой минуте. До конца матча счет не изменился, игра перешла в овертайм, а потом и серию пенальти, где великолепно сыграл барнаульский вратарь Антон Трубин.

Он отразил два удара соперника, еще один удар в исполнении «Распадской» прошел мимо. Сам Трубин забил и решающий пенальти в ворота гостей.

Соперником «Темпа» по финалу Кубка Сибири стал иркутский «Байкал», в полуфинале победивший красноярский «Рассвет». Игра состоится 10 октября в Новосибирске на стадионе «Спартак» в 15:00.