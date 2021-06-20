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Спорт

ЕВРО-2020. Барнаульский тренер предсказывает красивую победу Италии над Уэльсом

20 июня на чемпионате Европы по футболу начинаются матчи третьего тура группового этапа. В группе «А» Италия примет Уэльс, а в Баку сыграют Турция и Швейцария. Матчи начнутся в 23:00 по барнаульскому времени.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Чемпионат Европы по футболу 2020 года. Логотип
Открытые источники

Свой прогноз на матч итальянцев дает Николай Шабалин, тренер СДЮШОР по футболу Алексея Смертина:

Итальянцы всех приятно удивили, в первую очередь, своей яркой и атакующей игрой. Думаю, что в Риме при своих многочисленных болельщиках, они будут также играть на победу, показывая при этом содержательный и качественный футбол. Итальянцы должны выигрывать и занимать первое место в группе. Жду много голов, содержательной и атакующей игры, что от Италии, что от Уэльса. Валийцы раскрепощены, они уже набрали 4 очка и, скорее всего, тоже выйдут из группы. Думаю, итальянцы победят со счетом 3:1. Пусть они выиграют — в красивой борьбе.

Николай Шабалин в своей карьере футболиста выступал за клубы: «Динамо» (Барнаул), «Енисей» (Красноярск), ФК «Новокузнецк», «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо» (Киров), «Сибиряк «(Братск). Сейчас является тренером в футбольной школе Алексея Смертина.

Владислав Немцев.

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