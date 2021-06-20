ЕВРО-2020. Барнаульский тренер предсказывает красивую победу Италии над Уэльсом

Свой прогноз на матч итальянцев дает Николай Шабалин, тренер СДЮШОР по футболу Алексея Смертина:
Итальянцы всех приятно удивили, в первую очередь, своей яркой и атакующей игрой. Думаю, что в Риме при своих многочисленных болельщиках, они будут также играть на победу, показывая при этом содержательный и качественный футбол. Итальянцы должны выигрывать и занимать первое место в группе. Жду много голов, содержательной и атакующей игры, что от Италии, что от Уэльса. Валийцы раскрепощены, они уже набрали 4 очка и, скорее всего, тоже выйдут из группы. Думаю, итальянцы победят со счетом 3:1. Пусть они выиграют — в красивой борьбе.
Николай Шабалин в своей карьере футболиста выступал за клубы: «Динамо» (Барнаул), «Енисей» (Красноярск), ФК «Новокузнецк», «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо» (Киров), «Сибиряк «(Братск). Сейчас является тренером в футбольной школе Алексея Смертина.
Владислав Немцев.