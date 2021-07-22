«Грустно, но не стыдно»: барнаульское «Динамо» проиграло матч с «Амкаром»

Футболисты «Динамо-Барнаул» уступили пермскому «Амкару» со счетом 0:1. «Грустно, досадно, но не стыдно!» — отметили в официальной группе клуба.

Пермяки открыли счет в первом тайме на 18-й минуте. Сравнять счет мог Евгений Щербаков: он эффектно отбил мяч головой в падении, но в ворота не попал.

«Боевая игра, названная барнаульскими болельщиками — матч нереализованных возможностей. Ну что ж — это футбол, который мы любим за его непредсказуемость. Динамовцам есть над чем работать, но задел на хорошие и эмоциональные матчи сделан», — говорится в сообщении.

Следующий матч пройдет 23 июля в 18:30. «Динамо» сыграет против ижевского Зенита и затем уедет на кубковую игру в Омск.