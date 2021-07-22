22 июля 27°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

«Грустно, но не стыдно»: барнаульское «Динамо» проиграло матч с «Амкаром»

Футболисты «Динамо-Барнаул» уступили пермскому «Амкару» со счетом 0:1. «Грустно, досадно, но не стыдно!» — отметили в официальной группе клуба.

«Динамо-Барнаул» против "Амкара".
«Динамо-Барнаул» против "Амкара".
Пресс-служба ФК "Динамо-Барнаул" / vk.com/dynamo_barnaul

Пермяки открыли счет в первом тайме на 18-й минуте. Сравнять счет мог Евгений Щербаков: он эффектно отбил мяч головой в падении, но в ворота не попал.

«Боевая игра, названная барнаульскими болельщиками — матч нереализованных возможностей. Ну что ж — это футбол, который мы любим за его непредсказуемость. Динамовцам есть над чем работать, но задел на хорошие и эмоциональные матчи сделан», — говорится в сообщении.

Следующий матч пройдет 23 июля в 18:30. «Динамо» сыграет против ижевского Зенита и затем уедет на кубковую игру в Омск.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость