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Спорт

Барнаульскую шахматистку взяла под опеку «Лаборатория Касперского»

Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова теперь имеет персонального спонсора. Им стала ИТ-компания «Лаборатория Касперского» — один из мировых лидеров в сфере информационной безопасности. Такое соглашение подписано на этой неделе с федераций шахмат Алтайского края.

Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова
Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова
Федерация шахмат Алтайского края

Контракт рассчитан на один год. По данным altapress.ru, Вика будет получать от «Лаборатории Касперского» ежемесячную стипендию, а также дополнительные средства на работу с тренерами и поездки на соревнования. Сумма контракта сторонами не разглашается.

Артем Поломошнов,
президент Федерации шахмат Алтайского края:

Мы провели плодотворные переговоры о сотрудничестве с «Лабораторией Касперского». Огромную помощь в этом нам оказал Искандер Балубаев, генеральный директор компании «Центр лицензионного программного обеспечения» и член попечительского совета нашей федерации. Изначального предложили «Лаборатории Касперского» поддержать наших юных шахматистов. Пришли к общему решению, что это будет Виктория Лоскутова.

Олег Гудилин,
руководитель управления маркетинга «Лаборатории Касперского» в России:

Мы всегда рады поддержать целеустремлённых молодых людей и помочь им развить свои таланты в какой бы то ни было области. С миром шахмат у нас давняя история: мы помогаем отдельным юным игрокам с 2012 года, а с 2017 являемся официальным спонсором и партнёром ФИДЕ в сфере кибербезопасности.

Мы счастливы, что можем поддержать ещё одну талантливую российскую шахматистку, которая только начинает свой профессиональный путь. Мы искренне желаем Виктории успехов и новых побед.

Что известно о Виктории Лоскутовой

Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова
Барнаульская шахматистка Виктория Лоскутова
Федерация шахмат Алтайского края

Виктория Лоскутова — воспитанница барнаульских тренеров Александра Долгова и Владимира Суторихина. Является действующим мастером ФИДЕ по шахматам, серебряным призером чемпионата Сибири среди женщин 2019 года, абсолютной чемпионкой Сибири 2018 года, обладательницей Кубка России среди девушек до 15 лет.

Входит в расширенный состав сборной России по своему возрасту. Например, принимала участие в матче между командами России и Китая, который проходил в июне прошлого года в Белокурихе. В конце прошлого года Лоскутова дебютировала в женском Кубке мира по блицу и рапиду в Санкт-Петербурге.

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