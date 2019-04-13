Барнаульскую шахматистку взяла под опеку «Лаборатория Касперского»

Контракт рассчитан на один год. По данным altapress.ru, Вика будет получать от «Лаборатории Касперского» ежемесячную стипендию, а также дополнительные средства на работу с тренерами и поездки на соревнования. Сумма контракта сторонами не разглашается.

Мы провели плодотворные переговоры о сотрудничестве с «Лабораторией Касперского». Огромную помощь в этом нам оказал Искандер Балубаев, генеральный директор компании «Центр лицензионного программного обеспечения» и член попечительского совета нашей федерации. Изначального предложили «Лаборатории Касперского» поддержать наших юных шахматистов. Пришли к общему решению, что это будет Виктория Лоскутова.

Мы всегда рады поддержать целеустремлённых молодых людей и помочь им развить свои таланты в какой бы то ни было области. С миром шахмат у нас давняя история: мы помогаем отдельным юным игрокам с 2012 года, а с 2017 являемся официальным спонсором и партнёром ФИДЕ в сфере кибербезопасности.

Мы счастливы, что можем поддержать ещё одну талантливую российскую шахматистку, которая только начинает свой профессиональный путь. Мы искренне желаем Виктории успехов и новых побед.