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Барнаульцы! Предлагаем присоединиться к стодневке воркаут

В Барнауле и других городах мира стартует бесплатная спортивно-образовательная программа «100-дневный воркаут»!

100-дневный воркаут.
100-дневный воркаут.
Источник: workout.su

Участники стодневки и все сильные духом, собираемся в субботу 2 марта на стадионе «Лабиринт», по адресу: ул. Юрина, 197.

Начало: 17.30

Уровень подготовки, возраст и пол неважен.

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