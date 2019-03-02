Барнаульцы! Предлагаем присоединиться к стодневке воркаут

Участники стодневки и все сильные духом, собираемся в субботу 2 марта на стадионе «Лабиринт», по адресу: ул. Юрина, 197.
Начало: 17.30
Уровень подготовки, возраст и пол неважен.
В Барнауле и других городах мира стартует бесплатная спортивно-образовательная программа «100-дневный воркаут»!
Участники стодневки и все сильные духом, собираемся в субботу 2 марта на стадионе «Лабиринт», по адресу: ул. Юрина, 197.
Начало: 17.30
Уровень подготовки, возраст и пол неважен.
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