Барнаульцы! Предлагаем присоединиться к стодневке воркаут в эту субботу

Программа и участие абсолютно бесплатное. Требуется только желание!
Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах, выполняемые друг за другом. Дополнительно участники каждый день получают определенный блок информации в виде инфо-постов, которые содержат ответы на все основные вопросы. Особенностью программы является то, что её может проходить любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.
Собираемся в субботу 6-го апреля в по адресу проспект Красноармейский, 62 (Гимназия № 27)
Начало: 10.00
Уровень подготовки, возраст и пол не важен!