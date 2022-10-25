Бегите лесом. Как маленький домик у соснового бора в Барнауле объединил любителей разных видов спорта

23 октября в Барнауле прошел забег Yolochka Trail, который считается неформальным завершением бегового сезона на Алтае. В этом году на старт вышли более сотни спортсменов, представляющих разные направления — футбол, ориентирование, триатлон, биатлон и, собственно, бег. Рельеф трассы серьезный — крутые и затяжные подъемы никому легко не дались, даже лидерам. На финише спортсмены падали, плакали от радости и бессилия. Altapress.ru рассказывает об этом событии через истории разных людей.

Как родилась идея

Yolochka Trail — детище известного на Алтае лыжника и велосипедиста Ивана Крюкова. Именно он когда-то начал проводить в барнаульском сосновом бору, что за улицей Власихинской, первые соревнования и мастер-классы для любителей.

А потом и сам решил здесь обосноваться, купив неподалеку от опушки участок земли. В те годы на нем была одна старенькая баня.

Меж тем желающих заниматься становилось все больше, потребность в специальном помещении росла. Так, летом 2016 года началась стройка, а уже к осени парная с моечной превратились в штаб Yolochka. 24 октября того же года он официально распахнул свои двери.

Штаб лыжни Yolochka. vk.com/yolochka_barnaul

Как появился забег

В первую же годовщину в этой части соснового бора, которую теперь местные называют не иначе как «Елочка», прошли забеги. Проводил их Иван Крюков дважды в год — весной и поздно осенью.

Трасса на тот момент была максимально простая и пологая, чтобы не отпугивать любителей. Каждый раз на кросс собиралось около 50−70 человек.

Но в 2020 году все изменилось, забег стал трейловым — с солидным набором подъемов. Отбегать по новому маршруту любители смогли лишь раз — спустя год училище олимпийского резерва со своим биатлонным стрельбищем отгородилось от всех уродливым забором.

Трассу пришлось спешным образом менять. Но, как известно, нет худа без добра, и теперь она стала еще более изматывающей. Это людей и привлекает.

Какие были дистанции

Вот уже два года Yolochka Trail для взрослых участников предлагает две дистанции на выбор — 10 и 20 км. В основе и той, и другой — пятикилометровый круг с пятью затяжными подъемами. Есть и своя «изюминка» — резкий обрыв в овраг, который бегуны прозвали «песчаным лифтом».

Трейлраннер Антон Букин — боец опытный. За год у него было порядка 10 серьезных стартов. За два последних месяца он выиграл три из них. Сначала 217 км многодневки «Большая катунская тропа» в Республике Алтай, затем — «Октобертрейл» в Новосибирске и вот теперь — Yolochka.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

И даже для него трасса в барнаульском лесу показалась сложной. «Она очень техничная, — говорит Антон. — Эти постоянные качели из спусков и подъемов хорошенько „вырубают“. Конечно, новичку лучше начать с 10 км и обязательно тренироваться на пересеченной местности».

Есть у Yolochka и свой вариант для маленьких бегунов. Детский забег протяженостью 600 метров в этом году решили преодолеть восемь ребятишек.

Жительница Барнаула Дарья Исаева — трейлраннер и марафонец. Но в этот раз в забеге она решила не участвовать, зато зарегистрировала сразу трех своих дочек — четырех, семи и девяти лет.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Дарья рассказывает: как-то дома они перебирали ее медали и решили, что хотят столько же своих. Так все и началось.

Со старта рванули все трое, но самая маленькая Майя, сделав первые шаги, присела на корточки. На руки ее тут же подхватила мама, спустя несколько метров девочка уже бежала сама. Финишную черту успешно пересекли все сестры Исаевы.

Кто участвовал в трейле

В нынешнем году забег Yolochka Trail оказался как никогда популярным. Зарегистрировалось на него больше 100 участников. Были еще желающие, но организаторы решили ограничиться этим — база попросту не вмещает такое число людей.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Уже второй год эти соревнования — интернациональные. Британец Найдж Биэд в Барнауле преподает английский в одной из лингвистических школ. На родине бегал «паркраны» (коллективные забеги в парковых зонах), но только на Алтае понял, что такое трейл.

На вопрос, как ему «песчаный лифт» на «Елочке», иностранец ответил: «Это не лифт, это инфаркт какой-то».

Не побоялись испытаний и опытные ветераны из клуба «Восток-Трейл». Как всегда в приподнятом настроении преодолел 10 км известный на Алтае бегун Александр Богумил, замкнув десятку лучших. Его одноклубник Дмитрий Скориков, к слову, 1947 года рождения, на этой же дистанции оказался в 30-ке.

Для вице-президента футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Александра Суховерхова Yolochka Trail — первый соревновательный опыт в беге. К этому виду спорта он пришел в 2019 году после травмы — из-за разрыва сухожилия пальца заниматься восточными единоборствами было невозможно.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Поддерживать форму спортсмен решил при помощи бега.

«Начал заниматься на лыжной базе „Динамо“, — рассказывает Александр. — „Трешку“ пробегал с большими остановками, но постепенно втягивался. И вот в этом году друг предложил сначала пробежать 100 км за месяц, а затем поучаствовать в соревнованиях. 10 км меня особо не пугали, но подъемы и спуски оказались тяжелыми».

Президент федерации триатлона Алтайского края Денис Маховский бегает Yolochka Trail уже третий раз, приезжая для этого из Бийска. «Для меня это хорошее закрытие сезона, возможность поддерживать форму и пообщаться с интересными людьми», — рассказал Денис.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

К слову, в следующем году федерация триатлона хочет застолбить за собой «открытие» бегового сезона. В апреле 2023 года Денис Маховский планирует провести забег на 5, 10 и 20 км в красивых локациях «Бирюзовой Катуни».

Кто стал победителем

Главным фаворитом гонки на 20 км у мужчин изначально был Антон Букин, он в итоге и стал победителем, показав примерно такое же время, что и год назад. Тройку призеров замкнули два барнаульских бегуна Константин Багаев и Борис Осипов.

У мужчин на 10 км все оказалось интереснее. Бронзовую медаль в конкурентнейшей борьбе вырвал 19-летний биатлонист Максим Ефимов, преодолевший дистанцию за 43 минуты. Опытный тренер и спортсмен Михаил Виноградов в этот раз довольствовался серебром. Золото завоевал представитель клуба «Пробег22» Сергей Рамхен.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

В этом году сильно удивили девушки. На 20 километрах плотная борьба шла на протяжении всей гонки. Четыре спорстменки не отпускали друг друга, находясь постоянно в зоне видимости. Чуть удачливее остальных оказалась бывшая легкоатлетка Каролина Кунц. Вторая — студентка АлтГУ Виктория Сумарокова.

Тройку призеров замкнула опытная бегунья Елена Пригода.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

В забеге на 10 км у женщин с первым местом все было понятно сразу — Галина Виноградова, мастер спорта международного класса по ориентированию, не оставила никому шансов. Победное время прошлого года она улучшила сразу на 10 минут.

А вот за серебро и бронзу решили побороться две представительницы школы Yolochka — Анна Лежнева и я. Почти всю дистанцию мы пробежали вместе. Лишь на втором круге я смогла вырваться вперед.

Но соперница явно не сдавалась и смогла нагнать меня на последнем подъеме. В финишном створе нас разделили всего полторы секунды. Я взяла серебро, Анна Лежнева — бронзу.

Забег Yolochka Trail в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Что ждет дальше

Для большинства бегунов большой сезон подошел к концу, теперь их ждет длинная зимняя подготовка к стартам 2023 года.

В барнаульском лесу наступает время лыжников. Этой зимой школа Yolochka планирует провести четыре полноценных лыжных старта — «разделка», спринт, ночная гонка, а также классический масс-старт.

Готовиться к ним лыжники-любители уже начинают.