Бегом, вплавь и на велосипеде: на «Бирюзовой Катуни» прошел грандиозный фестиваль триатлона

Третий фестиваль триатлона Altai3Race состоялся с 23 по 25 августа на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

Как сообщает imsiberian.com, это единственные соревнования в Сибири с так называемой «полужелезной» дистанцией. Общая протяженность всей трассы составляет 113 км — 2 км плавание, 90 км велоэтап, 21 км бег.

На фестивале проходило сразу четыре соревнования — Триатлон спринт, триатлон на средней дистанции (113 км), детский забег и развлекательный ночной забег с фонариками.

Участниками феста стали более 300 человек из 20 городов России и Казахстана.

Были среди спортсменов и знаменитости. В их числе — российский лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратный серебряный призер Чемпионатов мира Александр Бессмертных и мастер спорта международного класса по триатлону, член сборной команды Республики Казахстан с 1995 по 2012 год, призер чемпионата мира в Австралии, победитель финала кубка Европы Дмитрий Либер.

Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com.

Директор гонки Altai3Race Денис Маховский, высказываясь о составе участников, отметил: «Один процент профессионалов и 99 процентов — любители. Триатлон позволяет расширить горизонт участия в различных стартах».

Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com. Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com.

Любопытно, что рекорд трассы на Altai3Race-2019 побить не удалось, и лучший результат остается за Валентином Засыпкиным, установленный в 2018 году. Его время тогда составило 4 часа 27 минут 34 секунды.